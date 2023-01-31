مجلس الدولة يصادق على آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية.. ويبدأ نشر عروض المرشحين

صادق مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية، إيذانًا بالبدء في نشر العروض المرئية للمرشحين.

جاء ذلك خلال جلسته الرابعة والثمانين برئاسة خالد المشري في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المجلس في بيان، أنه انتهى من فرز ملفات المرشحين لمناصب: رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشار البيان إلى البدء في نشر العروض المرئية للمرشحين عبر صفحة المجلس الأعلى للدولة الرسمية على موقع “فيسبوك”، وتتضمن هذه العروض تعريفًا بكل مرشح وسيرته العملية، إضافة إلى برنامج عمله لتولي المنصب المتقدم له.