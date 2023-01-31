مجلس الدولة يصادق على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية

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صادق مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية.

وعقد المجلس جلسته الـ 84، اليوم الثلاثاء، برئاسة خالد المشري في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالمجلس، إنه تمت خلال الجلسة المصادقة على الآلية المقترحة بشأن اختيار بعض شاغلي المناصب السيادية.

يأتي ذلك بينما طالب أعضاء من المجلس المشري بمراعاة ترتيب الأولويات خلال جلسة المجلس القادمة والاستمرار في مناقشة الوثيقة الدستورية، بدلًا من مناقشة ملف شاغلي المناصب السيادية.

وقبل أيام أعلنت لجنة قبول وفرز المترشحين لتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية عن إنهاء عملية فرز الملفات الخاصة بالمناصب المنوط بها المجلس الأعلى للدولة.

والمناصب هي، ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.