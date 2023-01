تبون: نتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في ليبيا.. وندعو للحوار الشامل والمصالحة الوطنية

ليبيا – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في بعض بلدان العالم الإسلامي منها ليبيا.

تبون وفي رسالة وجهها للمشاركين في أشغال الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الجزائرية- أشار إلى أن الجزائر على استعداد دائم للمساعدة في البحث عن السبل المفضية إلى التوافق والاستقرار وتبقى حريصة على الدعوة للحوار الشامل والمصالحة الوطنية.

