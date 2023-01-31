إلقاء القبض على أخطر مروج مخدرات بمدينة طبرق

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تمكن مكتب تحريات رئيس الجهاز بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع أعضاء جهاز مكافحة المخدرات فرع طبرق من إلقاء القبض عى أحد أخطر مروجي المخدرات من سكان حي الأندلس بمدينة طبرق

وذلك بعد ورود معلومات من مصدر موثوق بأن المذكور يقوم ببيع وترويج المواد المخدرة من حشيش و كوكايين داخل منزله

وبحسب مكتب التحريات تم إعداد محضر تحريات بالمعلومات الواردة و إعداد كمين له أثناء قيامه ببيع وترويج المخدرات و ضبطه متلبساً وذلك بعد محاولته مقاومة رجال الأمن ومحاولة الفرار هذا وتم ضبط ما يقارب ( 23 قطعة ) بنية اللون يشتبه في كونها من مخدرة الحشيش ما تسمى شعبياً بالقرصه وما يقارب ( ربع كيلو جرام ) من مادة يشتبه في كونها من مخدر الكوكايين في منزله كما عثر بداخل سيارته على ( 50 قطعة ) يشتبه في كونها من مخدرة الحشيش بداخل نايلون شفاف معدة للبيع وما يقارب ( ربع كيلو جرام ) أخر من مادة الكوكايين .

وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار .

يذكر ان الجهات المعنية اتخدت الإجراءات القانونية من حيث الإختصاص وأحيل إلى النيابة العامة غرب طبرق