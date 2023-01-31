جهاز النهر: عودة المياه لمناطق خط “ترهونة -أبوزيان” خلال أيام

أعلن جهاز النهر الصناعي ببلدية غريان عن ضخ المياه قريبا إلى المدن التي يغذيها خط “ترهونة /أبوزيان” مشيرا إلى أن فرق الصيانة انتهوا من أعمال صيانة العطل ومنع التسريب، وأنه خلال أيام قليلة سيتم ضخ المياه في الشبكة الداخلية للمدن.

وذكر الجهاز، في إيجاز له، أنه “بعد حدوث تسريب الأسبوع الماضي بأحد الصمامات بالخط ترهونة – أبوزيان بالقرب من محطة الضخ بالرابطة قام فريق الصيانة وفريق خطوط النقل بالكشف ومع ارتفاع ضغط المياه بالخط تعذر صيانته”.

وأضاف، أنه “بالتنسيق مع فريق التشغيل وغرفة التحكم الرئيسية والزملاء بموقع ترهونة تم إيقاف الضخ لتفريغ خط نقل المياه حيث باشرت الفرق عملها بصيانة العطل والبدء في تعبئة الخط يوم أمس الاثنين”.

وأوضح، أنه بمتابعة فريق التشغيل بمحطات الضخ بدأت اليوم الثلاثاء عملية ضخ المياه من المحطات إلى الخزان الرئيسي أبوزيان، وخلال أيام قليلة سيتم تعبئة الخزان وستفتح الشبكة الداخلية من جديد.