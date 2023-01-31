وزير الخارجية المصري: انتهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا يجب أن يقود إلى انتخابات

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن انتهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، يجب أن يقود إلى انتخابات يختار فيها الشعب الليبي حكومة تخدم مصالحه، وتؤدي لإجلاء القوات الأجنبية والميليشيات، وتعيد للشعب الليبي مقدراته.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيه الروسي، سيرجي لافروف: “يجب المحافظة على أطر الشرعية المتمثلة في المؤسسات الليبية وفق اتفاق الصخيرات، وعدم تجاوز ذلك من خلال التعامل مع مؤسسات انتهت ولايتها وفق ما كان مقررًا ولم تضطلع بمسؤولياتها”.

وأضاف “مصر ستستمر في جهودها في التوسط بين مجلسي الدولة والنواب للتوصل إلى إطار دستوري ينهي المرحلة الانتقالية، ويذهب بالبلاد للانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن، وسنواصل عملنا في التواصل مع لجنة “5+5″ لندعم جهودها في توحيد المؤسسة العسكرية حتى لا تنزلق البلاد إلى المواجهات العسكرية مجددًا”.

وتابع “هذا كله يعتمد على التوافق الليبي الليبي، وعدم تعدد وازدواجية الأطر، حتى لا يتم تعقيد الموقف، مصر لها مصلحة رئيسية في هذا التوافق، بحكم ما بين الشعبين المصري والليبي من علاقات وثيقة والجوار المباشر والمصالح المتبادلة وللحفاظ على الأمن القومي”.