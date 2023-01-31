اجتماع لجنة فض المنازعات – بوابة أفريقيا الإخبارية

اجتمعت اليوم الثلاثاء اللجنة العليا لفض المنازعات لمناقشة البنود الأساسية لعمل اللجنة في فض المنازعات بما يُسهم في حفظ السلم الأهلي واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة آثارها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الاجتماع عقد بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في ديوان وزارة العدل بالعاصمة طرابلس.

يشار إلى أن اللجنة العليا لفض المنازعات تعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وشُكلت بموجب قراره رقم 163 لسنة 2022م برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي وعضوية وزراء الخارجية، الحكم المحلي، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة.