نورلاند: خارطة طريق واضحة نحو انتخابات حرة ونزيهة وشاملة تمثل أفضل السبل لليبيا مستقرة

ليبيا – التقى المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع أعضاء الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال.

نورلاند وفي تغريدة للسفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، قال: “إحلال السلام والاستقرار طويل الأمد هو مفتاح تحقيق الرخاء الاقتصادي لأجل كل الليبيين”.

وأوضح أن خارطة طريق واضحة نحو انتخابات حرة، ونزيهة، وشاملة، تمثل أفضل السبل لليبيا مستقرة، ومتحدة، وذات سيادة يمكن للتجارة فيها أن تزدهر.

