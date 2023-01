اتفاقية “إيني” للغاز تثير جدلا في طرابلس.. كتلة التوافق بمجلس الدولة ترفض معادلة “النفط مقابل البقاء”

أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ من توقيع الاتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، بحسب بيان لها.

وحذّرت الكتلة، خلال بيان، مما وصفته مغبة تسييس المؤسسة الوطنية للنفط واستخدام النفط كأداة في الصراع السياسي ضمن ما أسمته بمعادلة “النفط مقابل البقاء”، وفق نص البيان.

ودعت الكتلة الأطراف السياسية والجهات الرقابية لتحمل مسؤولياتها إزاء “التحديات الجسام التي تواجهه المؤسسات السيادية”، بحسب وصفها.

وأكدت الكتلة أن الاستجابة للتحديات والأزمات السياسية التي تعصف بليبيا تتطلب سلطة موحدة تنجز الاستحقاق الانتخابي والدستوري وتعيد الاعتبار للرهنات الوطنية، وليس “عبر التفريط في الدولة ومقدراتها”، بحسب قولها.

الرقابة ضرورية

وكان رئيسا المجلس الأعلى للدولة ”خالد المشري” وهيئة الرقابة الإدارية ” سليمان الشنطي” قد أكد أهمية التحقيق على مدى مطابقة بعض الإجراءات والعقود، خاصة المتعلقة بقطاع النفط، وذلك تزامنا مع توقيع “الوطنية للنفط” اتفاقية الاستكشاف والتطوير مع “إيني”.

في المقابل، أكد بحث ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع ” بن قدارة” الإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات، وشدد الأول على التركيز على الإنفاق التنموي وتحسين معدلات الإنتاج النفطي، في وقت أكد فيه “بن قدارة” على التزامهم بملاحظات وتوصيات الديوان.

عون ضد بن قدارة

وكانت اتفاقية الغاز بين المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة “إيني” الإيطالية قد أثارت جدلا بين وزير النفط والغاز “محمد عون” الذي وصف الاتفاق بالمخالف للقانون، معترضا على زيادة حصة الشركة الإيطالية إلى 37% بما يتعارض مع اتفاقية 2008 بين ليبيا وإيطاليا.

من جهته، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، “فرحات بن قدارة”، إن الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات “منصفة بين الطرفين”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه تم خلالها مراعاة مصالح الدولة الليبية وشريكها الإيطالي، حسب وصفه.

جاء ذلك في تصريحات أثناء إعلان الاتفاقية، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس شركة إيني “كلاوديو ديسالزي”، ووصف بن قدارة

