رئيس ديوان المحاسبة الليبي يبحث مع “عون” آلية مراجعة حسابات واتفاقيات مؤسسة النفط

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، اجتماع اليوم الثلاثاء، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، لمناقشة وجهة نظر وزارته حول الاتفاقيات النفطية وأثرها على معدلات الإنتاج، وملاحظات الديوان حول أداء الوزارة وبعض الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النفط.

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إن الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، تناول آلية اختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة حسابات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة وفق ما نصت عليه القوانين المنظمة لقطاع النفط.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع لاحق بحضور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، واللجان الفنية المختصة، لمناقشة الآليات الممكنة لتطوير القطاع ومراجعة الاتفاقيات بما يضمن أعلى مستوى من الإفصاح والشفافية.

وكان وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، أعلن في وقت سابق رفض اتفاق تطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا الذي وقعته المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني الإيطالية السبت الماضي، معتبراً أن هذه الاتفاقية غير قانونية وتهدر ثروات الشعب الليبي.

Trending “شكشك” و”بن قدارة” يتفقان على تكليف ديوان المحاسبة مكتب استشاري لفحص اتفاقيات مؤسسة النفط الليبية

وقال عون، إن تفعيل اتفاق الاستثمار في حقلي غاز في البحر المتوسط (استراكشن A)، و(استراكشن B) لإنتاج 850 مليون قدم مكعب، غير قانوني ويفتقد إلى الندية بين الجانبين الليبي والإيطالي.

واعتبر أن مناصفة التكلفة الاستثمارية في هذا المشروع من خزينة الدولة وبين الجانب الإيطالي هو أمر مجحف.

كنا عبر عن رفضه لتجاوز وزارة النفط والغاز لتمرير الاتفاق، مشيراً إلى أن تمريره عبر مجلس الطاقة هو أمر غير قانوني، ويسلب صلاحيات وزارة النفط والغاز.