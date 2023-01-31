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شركة الزاوية تطلع مؤسسة النفط على إنجازات وتحديات عام 2022

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

عقدت شركة الزاوية اجتماعا أطلعت فيه المؤسسة العامة للنفط على سير عملها والمشاريع المنجزة والمرتقبة

فيما طالب رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية المؤسسة بتقديم المزيد من الدعم لتحقيق أهداف الشركة وإنجاز مشاريعها على أكمل وجه

وعرضت الشركة خلال الاجتماع الأنشطة والمشاريع المنجزة  والتحديات التي واجهت الشركة خلال عام2022

من جهتها ثمنت المؤسسة العامة للنفط جهود شركة الزاوية مؤكدةعلى دعم المؤسسة الكبير للشركة لزيادة معدلات الانتاج وضرورة اتباع اجراءات والضوابط التي تتعلق بالسلامة المهنية للعاملين وسلامة العمليات

الوسوم

#انتاج النفط السلامة المهنية المؤسسة الوطنية للنفط شركة الزاوية

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الوطن الليبية

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