السايح يبحث مع وفد أوروبي مدى استعداد المفوضية لتنفيذ الانتخابات 

استقبل عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، آن قيقن، والمدير العام للشؤون الإدارية والتطوير بالخارجية الفرنسية، جوليان ستيمر، بصحبة السفير الفرنسي مصطفى مهرجا.

وأوضح بيان، نشره الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات، أن “اللقاء الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية؛ بحث مدى جهوزية المفوضية واستعدادها لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة”.

وأردف البيان؛ أن اللقاء بحث كذلك “عرض للإمكانيات المتاحة للمفوضية من ناحية الموارد البشرية والفنية واللوجستية التي مكنتها من النجاح في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية التي كلفت بها منذ تأسيسها”.

وأشار البيان، إلى أن “الاجتماع تناول الصعوبات والتحديات التي واجهت المفوضية أثناء قيامها بتأدية واجباتها ومسؤولياتها تجاه تطلعات الليبيين التي تتطلع لإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية وتحتكم إلى المعايير والمبادئ المعمول بها دولياً”.

وختم البيان موضحًا أن تم أيضًا مناقشة “سبل استمرار الدعم الفني كوسيلة للحفاظ على جاهزية المفوضية لتنفيذ أية استحقاقات تكون نتيجة للتوافقات السياسية ومدى مساهمة الدعم الدولي المقدم للمفوضية عبر بعثة الأمم المتحدة في تعزيز المعارف والمهارات الانتخابية لكوادر الإدارة الانتخابية”.