بعد مرور 12 عاما.. القبض على متهم بالقتل في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على متهم بارتكاب جريمة منذ العام 2011 في العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أعضاء البحث الجنائي في طرابلس تمكنوا من ضبط متهم بالقتل في دائرة مركز شرطة باب بن غشير وأوضحت أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة.

وبين المتهم أن سبب ارتكابه لواقعة القتل مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بخصوص تعبئة الوقود موضحا أنه أطلق النار عليه ولاذ بالفرار.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى المركز المختص.

وأشارت وزارة الداخلية إلى حدوث واقعة قتل بتاريخ 19 يونيو 2011 بدائرة مركز شرطة باب بن غشير بمديرية أمن طرابلس، مبينة أنه تم جلب أحد المواطنين إلى مستشفى شارع الزاوية بعدما فارق الحياة إثر إصابته بإطلاق عيار ناري من قبل شخص مسلح وذلك بمحطة تعبئة الوقود سيدي المصري.