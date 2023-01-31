كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تستنكر دبلوماسية النفط مقابل البقاء

حذرت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة من مغبة تسييس الوطنية للنفط واستخدام نفط الليبي كأداة في الصراع السياسي.

جاء ذلك في بيان اصدرته الكتلة حول اتفاقية المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني الإيطالية.

واضافت الكتلة في بيانها انها تابعت بقلق بالغ توقيع الاتفاقية خاصة بعد تحفظ وزارة النفط في طرابلس عليها.

واستنكرت الكتلة دبلوماسية النفط مقابل البقاء داعية كل الأطراف السياسية لتحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء التحديات التي تواجه المؤسسات السيادية، لافتتا ان الاستجابة لهذه التحديات تكمن في استعادة الدولة وقرارها السيادي من خلال سلطة موحدة تنجز الاستحقاق الانتخابي.