أبو عزة: أصحاب المخابز ليس لديهم قدرة على تحليل الدقيق وتم مطالبة الدولة بتوفير أجهزة التحليل

ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز “علي أبو عزة” إن أصحاب المخابز ليس لديهم قدرة على تحليل الدقيق وتم مطالبة الدولة بتوفير أجهزة التحليل.

أبو عزة أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى تقدمهم بشكوى إلى الجهات القضائية في حق عدد من الوزراء لتقصيرهم بخصوص قضية برومات البوتاسيوم.

ولفت إلى أن المصانع والدولة هي التي تستورد في الدقيق الذي يحتوي على “برومات البوتاسيوم”، لكن أصحاب المخابز هم الحلقة الأضعف.

