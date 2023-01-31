مؤسسة النفط الليبية تطلع على سير عمل شركة “الزاوية” ومشاريعها خلال 2023

عقد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، اليوم الثلاثاء، في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، اجتماع الجمعية العمومية لشركة “الزاوية” لتكرير النفط، بحضور رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة والمديرين العامين ومديري الإدارات والمختصين من المؤسسة والشركة، ورئيس هيئة مراقبة الشركة.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة إن مجلس إدارة المؤسسة ثمن في مستهل الاجتماع جهود لجنة إدارة شركة “الزاوية” وجميع العاملين بها بمختلف مواقعهم.

وأكد على دعمه التام والدائم لشركة لإنجاز مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة معدلات الإنتاج، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات والضوابط المتعلقة بالسلامة المهنية للعاملين وسلامة العمليات.

من جانبه طالب رئيس لجنة إدارة شركة “الزاوية”، مجلس إدارة المؤسسة بتقديم مزيد من الدعم من أجل تحقيق مستهدفات الشركة وإنجاز مشاريعها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، معرباً على جملة من مشاريع الشركة المنجزة خلال عام 2022

وشهد الاجتماع استعراض أنشطة الشركة المختلفة، ومناقشة مشاريعها لعام 2022، والمشاريع المقترحة للعام 2023، كما نوقشت المشاكل والصعوبات التي واجهت الشركة خلال العام الماضي، وقدمت هيئة المراقبة تقريرها.

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