عمر النعاس: هل المطبات في شوارع ليبيا لتدمير السيارات وقتل الناس فيها؟

تساءل عمر النعاس ، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، عن جدوى وجود مطبات الطرق في ليبيا، وما الحاجة إليها وهل هي الحل الوحيد؟.

وقال النعاس في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “هل هي لحماية الناس والتحكم في السرعة؟ أم من أجل تدمير السيارات وقتل الناس فيها؟”.

وأردف؛ “إن كان ولابد من بناء مطبات أليس من المفيد للناس أن تكون تحت إشراف مصلحة الطرق وتكون موضحة بطلاء عاكس وتوضع قبلها بمسافة إشارات مرورية عاكسة لتنبيه السائقين؟”.

وأكمل النعاس مضيفًا؛ “أليس من الواجب على مصلحة الطرق أن توضح الطرق وخاصة السريعة من خلال طلاء الجانبين ووسط الطريق بطلاء عاكس من أجل تقليص الخسائر في الأرواح والآليات والتي تزيد كل يوم؟”.

وأضاف؛ “أليس من الواجب على قسم المرور التأكد من الفحص الفني للسيارات ومنح رخص القيادة والتأكيد على ترقيم السيارات وحصر المعتمة منها، وكبيرة الحجم (الأمريكية) التي لا تتلائم مع الطرق العامة في البلاد”.

وختم موضحًا “أعتقد هناك حلول أفضل من بناء مطبات اسمنتية حسب الهوى..! أرجو أن تكون الرسالة وصلت”.