ديوان المحاسبة يبحث الملاحظات على الاتفاقيات النفطية

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير النفط والغاز محمد عون وجهة نظر الوزارة حول الاتفاقيات النفطية وأثرها على معدلات الإنتاج.

وبين المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الديوان في العاصمة طرابلس بحث ملاحظات الديوان حول أداء الوزارة وبعض الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النفط .

وتناول الاجتماع آلية اختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة حسابات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة وفق ما نصت عليه القوانين المنظمة لقطاع النفط .

واتفق الطرفان على عقد اجتماع لاحق بحضور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، واللجان الفنية المختصة؛ لمناقشة الآليات الممكنة لتطوير القطاع ومراجعة الاتفاقيات بما يضمن أعلى مستوى من الإفصاح والشفافية.