الكردي: أسعار السلع الأساسية ارتفعت بنسب تتراوح بين 20% و 35% مقارنة بالعام الماضي

ليبيا – أكد نائب رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بنسب تتراوح بين 20%- 35% عن المعدلات المسجلة في يناير 2022.

الكردي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، طالب وزارة الاقتصاد والتجارة بالتدخل للحد من الارتفاع السعري في السوق المحلي قبيل شهر رمضان المبارك، وفق ما أقرته المادة 1284 من القانون التجاري.

وأوضح أن السلعة تمر عبر أربع قنوات قبل أن تصل إلى المستهلك، وهي الشركة الموردة الممثلة في التاجر ثم جملة الجملة ثم الجملة ثم محال بيع التجزئة، وفي كل قناة يتم زيادة السعر بما قيمته 10% إلى 15%.

كما طالب وزارة الاقتصاد والتجارة بإعادة تنظيم تجارة الجملة والقطاعي بحيث تصل السلعة من المورد إلى الموزع بشكل مباشر دون وسيط.

الكردي قال: إن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار السلع منها الفساد الحاصل في فتح الاعتمادات المستندية.

