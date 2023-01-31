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الحكومة الليبية المكلفة تعتمد آلية توزيع الأعلاف على مربي المواشي والأغنام

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، علي القطراني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (84) لسنة 2022، برئاسة الدكتور حمد المريمي، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة إنه تم خلال الاجتماع اعتماد آلية توزيع مادة الأعلاف على مربي المواشي والأغنام من قبل مجلس الوزراء، وفقاً لإحصائيات تعداد الثروة الحيوانية للعام 2019.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق عن جاهزيتها لتوزيع الدفعة الأولى من مادة الأعلاف على مربي المواشي والأغنام بكافة مناطق ومدن البلاد البالغ كميتها (100) ألف طن كدفعة أولى، كما أعلنت اللجنة عن البدء في التواصل مع البلديات من أجل التنسيق لعملية التوزيع خلال الأسبوع القادم.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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