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قرار بمنع استيراد اللقاحات والأدوية البيطرية إلا من خلال وزارة الزراعة بالحكومة الليبية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أصدرت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، بالحكومة الليبية، قراراً بمنع التعاقد والاستيراد، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى متعلقة باستيراد اللقاحات والأمصال والأدوية البيطرية، إلا عن طريقها، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل، وفق القانون والتشريعات النافذة.

وحذرت كل من يخالف هذا القرار بتحمل كامل المسؤولية القانونية، استناداً على الأحكام المنظمة لأعمال التصدير والاستيراد، وضوابط استيراد السلع والبضائع، وفقاً للقانون التجاري رقم 23 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية، وبناء على قرار إعادة تشكيل اللجنة العليا لتسجيل الأدوية والمستحضرات البيطرية، وعلى قرار ظغنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية وغيرها.

 

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الوطن الليبية

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