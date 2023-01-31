انقطاع الكهرباء عن المنطقة الممتدة من المرج إلى درنة لليوم الثاني

اشتكى مواطنون في المنطقة الممتدة من مدينة المرج إلى مدينة درنة شرق البلاد من استمرار انقطاع الكهرباء لليوم الثاني على التوالي، رغم إعلان الشركة العامة للكهرباء، أمس الإثنين، إصلاح العطل بالخطوط المتضررة الذي تسبب به الطقس البارد وسقوط الغيث النافع بمنطقة الجبل الأخضر.

وقال مواطنون من درنة تواصلت معهم «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن التيار الكهربائي انقطع على المدينة «منذ يوم أمس ولم يعد وسط معاناة الأهالي بسبب البرد»، مشيرين إلى أن هذا الانقطاع لأكثر من 24 ساعة هو «الأول منذ سنة تقريبًا».

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن فرق الصيانة التابعة لإدارة خطوط الجهد الفائق بالمنطقة الشرقية «عملت على إصلاح العطب الذي حصل بدائرة القوارشة – مراوة رقم 1 جهد 220 ك ف».

كما نشرت الشركة العامة للكهرباء مقطع فيديو عبر صفحتها على «فيسبوك» يوضح الأضرار التي تعرضت لها خطوط الجهد الفائق وقيام الفنيين بالشركة بمحاولات إصلاحها.