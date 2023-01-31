لجنة إعادة الإعمار تعلن مباشرتها مشاريع تحسين البنية التحتية الأساسية بمناطق عدة

العنوان- بنغازي

كشفت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، أنها شرعت في صيانة شاملة للعمارات السكنية بمنطقة الكيش.

وأضافت اللجنة أن الصيانة تضمنت إزالة العوائق والمخلفات استعدادا لما ستشهده المنطقة من مسطحات خضراء وتمتد بدءا من مفترق الكيش إلى مفترق الوكالات لتصل لمفترق شركة الخليج العربي للنفط.

وأوضحت اللجنة، أنها انتهت من تجهيز النموذج الكامل لمشروع تطوير وصيانة العمارات السكنية بمنطقة المساكن، الذي احتوى الشكل النهائي للحدائق وبلدورات الطرق، وعمليات الطلاء التي ستستهدف العمارات السكنية.

وأفادت أنها شرعت فعليا في مشروعات البنية التحتية والتطوير، للقناة المائية الواصلة بين البحيرات السبعة والبحر، التي تستهدف التوسعة المناسبة وإزالة المخلفات الصناعية والموانع الطبيعية التي حالت دون جريان المياه.