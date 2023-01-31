الشكشاك يبحث مع لجنة ملف التعويضات آلية حصر المباني المتضررة بتاورغاء 

التقى رئيس المجلس المحلي تاورغاء، اليوم الثلاثاء، عبدالرحمن الشكشاك، باللجنة المشكلة بقرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (16) لسنة 2023م، لمتابعة ملف التعويضات بالمدينة.

وأوضح المجلس المحلي في بيان، أن اللقاء، “ناقش آلية عمل لجنة حصر المباني المتضررة بتاورغاء ومرحلة الحصر والتقييم التي تنفذها المكاتب الهندسية بالمدينة”.

وأردف البيان، أن اللجنة “التقت بفتحي العماري رئيس لجنة حصر المباني المتضررة بالمجلس المحلي ، وتمت مناقشة ومتابعة الإجراءات القائمة حاليا للجنة الحصر بعد انتهاء عدد من المكاتب الهندسة المكلفة بمرحلة الحصر والتقييم للمنازل المدمرة بالمدينة”.

“وعقب هذا اللقاء قامت اللجنة بجولة ميدانية رفقة فتحي العماري ، لمتابعة الأعمال القائمة للمكاتب الهندسية شملت عدد من المنازل التي تمت عملية الحصر والتقييم بها”، بحسب البيان.

وأردف البيان؛ أن اللجنة “قامت رفقة رئيس المجلس ورئيس لجنة حصر المباني المتضررة بزيارة “عين تاورغاء” وعدد من الأودية والمعالم الطبيعية بتاورغاء”.

وأشار البيان إلى أن اللجنة “تواصل أعمالها المكلفة بها وفق القرار الصادر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية”.

وختم البيان موضحًا أن “رئيس المجلس أكد أن هذه الإجراءات القانونية تأتي لضمان سير عملية الحصر والتعويضات عن المنازل المدمرة بالمدينة”.