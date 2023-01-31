خاص «بوابة إفريقيا».. عائلة «أبو عجيلة» تكشف أخر التطورات بشأن فريق الدفاع

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

31 January, 2023

كشفت عائلة المواطن الليبي «أبو عجيلة مسعود المريمي»، عن أخر مستجدات جلسات محاكمة «أبو عجيلة» الذي جرى تسليمه خلال الفترة الماضية من قبل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى الولايات المتحدة، لمحاكمته في إطار قضية تفجير طائرة لوكربي.

ويمثل «أبو عجيلة» أمام القضاء الأميركي للتحقيق معه في التهم الموجهة له بضلوعه في تصنيع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق منطقة لوكربي عام 1988.

في السياق، قال «عبد المنعم المريمي» ابن شقيق «أبو عجيلة» والمتحدث باسم العائلة، في تصريح لـ «بوابة إفريقيا الإخبارية»، إن “العائلة تمكنت من تكليف فريق متخصص مكون من 5 محامين، للدفاع عن «أبو عجيلة»، لكنها بصدد دراسة العقد واستكمال التوقيعات اللازمة”.

وأوضح «عبد المنعم المريمي»، أن هناك اجتماع سيعقد اليوم بين العائلة ومجموعة من المحامين الذين تحصلوا على نسخة من العقد لدراسته، لإجراء تعديلات على بعض النقاط، ومن ثم إرجاعه للمحامي لتوقيعه في أقرب وقت، ومن ثم يستلم فريق الدفاع القضية، مؤكدا أن الفريق سيكون جاهز للدفاع عن «أبو عجيلة» أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن خلال أيام قليلة.

وعن الوضع الصحي لـ «أبو عجيلة»، كشف «عبد المنعم المريمي»، أن العائلة ليست لديها تواصل مباشر معه، ولم تتوصل إلى أي معلومة حول وضعه الصحي.

يشار إلى أنه من المقرر أن يمثل «أبو عجيلة» أمام المحكمة في الثامن من فبراير المقبل، بعد أن تم تأجيل الجلسة المقررة الأربعاء الماضي الموافق 25 يناير 2023، بسبب تأخر توكيل محامٍ للدفاع.