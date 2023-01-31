البحث الجنائي طرابلس يلقي القبض على شخص ارتكب جـريمة قــ.تل عام 2011

اعلن مكتب البحث الجنائي طرابلس عن القاء القبض على شخص ارتكب جـريمة قــ.تل عام 2011.

وفي بيان صار عن مديرية أمن طرابلس، وبالإشارة إلى واقعة القتل التي حصلت بتاريخ 19|6|2011 بدائرة مركز شرطة باب بن غشير بمديرية أمن طرابلس، وجلب أحد المواطنين إلى مستشفى شارع الزاوية مفارقاً الحياة إثر إصابته بإطلاق عيار ناري من قبل شخص مسلح وذلك بمحطة تعبئة الوقود سيدي المصري.

واشار البيان إلى أنه ومن خلال متابعة القضايا الجنائية وضبط المطلوبين فيها بناء على تعليمات رئيس مكتب البحث الجنائي انطلاقاً من مبدأ تحقيق العدالة ومنع الافلات من العقاب.

وأكد البيان أن أعضاء البحث الجنائي تمكنوا من ضبط المتهم في واقعة القتل وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالواقعة، كما أفاد بأن سبب ارتكابه لواقعة القتل كان بسبب مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بخصوص تعبئة الوقود وقاما بإطلاق النار عليه ولاذ بالفرار … وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله وأحيل إلى المركز المختص.