“داخلية الدبيبة”: أطلقنا مشروع سيادة القانون بالاشتراك مع الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن انطلاق المرحلة الثانية من المشروع المشترك مع وزارة العدل والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، “مشروع سيادة القانون والعدالة 2023- 2025”.

وشارك في حفل الانطلاق وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عماد مصطفى الطرابلسي” ووزير العدل “حليمة ابراهيم”، والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا، وعدد من المنظمات الدولية العاملة، وممثلين عن وزارة الخارجية، والتخطيط، وعدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات بالوزارات المعنية.

وتخلل التدشين كلمة الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحدة، وكلمة وزير الداخلية، وكلمة وزير العدل، وكلمة ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وعرض مرئي توضيحي لمصفوفة العمل شملت عدد من البنود والتي كانت نتاج عمل مشترك تكاملي بين كل الجهات المعنية والشريكة في المشروع.