دراسة ميدانية تعليمية حول المعالم التاريخية في الأصابعة

نظم طلبة وأعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بجامعة غريان رحلة علمية بحثية ميدانية إلى بعض المعالم التاريخية القديمة بمدينة الأصابعة تنفيذا لخطط الدراسة العلمية العملية وتحت عنوان دراسي “دور الآثار والمعالم التاريخية في تنمية السياحة في ليبيا..الأصابعة نموذجا”.

وتضمنت الرحلة العلمية الاطلاع علىالقصر التاريخي بالمدينة ، وحوش الحفر لعائلة الفلاح حيث تعرف خلالها طلاب القسم على المعالم التاريخية المهمة بها ودراسة إمكانية الإستفادة منها بتطوريها وصيانتها وفق خطة علمية تسهم في المحافظة عليها.