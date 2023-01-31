لجنة الاستقرار تبحث مع بلدية توكرة حل بعض المشاكل والمختنقات

العنوان – توكرة

بحث عميد بلدية توكرة والنائب يوسف العقوري ومجلس حكماء بلدية توكرة، مع لجنة الاستقرار حل بعض المشاكل والمختنقات بالبلدية.

وتم مبدئيا الاتفاق على رصف بعض الشوراع المهمة بكل مناطق البلدية، وصيانة بعض المدارس، وحل مشكلة الصرف الصحي بشعبية توكرة.

واتفق كذلك على صيانة الإنارة بالطريق الريئسي والطريق الداخلي دريانة وتوكرة، وإنشاء خط إنارة علي طريق الجامعة وطريق الحمدة.

كما اتفق الجانبان على رصف طريق دريانة التي تم كشطها سابقا، واستكمال وتجهيز مبنى الكلى بمستشفي توكرة، والسعي لحل مشكلة المكب الخاص بالقمامة، وصيانة محطة التحلية.

وأخير تم الاتفاق على رصف طريق تنسلوخ التي تم البدء فيها فعلا وتم التأكيد على أن تكون طبقتين.