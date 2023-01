بعد تسجيل 48 هزة خلال أسبوعين.. نشاط زلزالي قرب سواحل ليبيا

أفاد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بوجود نشاط زلزالي قبالة السواحل الليبية.

وذكر المركز أن النشاط الزلزالي تتم متابعته من قبل متخصصين في هذا المجال، عبر أخذ المعلومات والبيانات من منظمات دولية.

وأعرب المركز عن أسفه الشديد لخروج الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في البلاد عن العمل منذ سنوات.

وسجل المركز خلال الأسبوعين الماضيين 48 هزة أرضية في البحر المتوسط تتراوح درجاتها ما بين “2.7 درجة – 5.3 درجة” على مقياس ريختر.

وفي أغسطس الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل مدينة بنغازي على عمق 10 كم، دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي حينها أن مركز الزلزال على بعد 189 كيلومترا شمال غرب بنغازي، داخل مياه البحر المتوسط.

وفي ديسمبر 2021 ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر مدينة طبرق.

المصدر: المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

