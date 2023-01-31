مؤسسة النفط تتابع سير عمل معهد النفط للتأهيل ومركز التدريب

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عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعها السنوي لعام 2022، لمعهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية، وذلك بهدف استعراض مشاريعها للعام الحالي 2023.

وخلال الاجتماع أكد مسؤولو المعهد تحقيق حزمة من الأعمال أبرزها استكمال مشروع مركز السباحة والغوص والإنقاذ، الذي يُعوّل عليه في شد النقص فيما يخص بعض المهارات الأساسية للقطاع، إلى جانب مناقشة برامج العمل والمشاريع والميزانية التقديرية لعام 2023.

إلى ذلك أكد مجلس إدارة المؤسسة دعمهم التام للمعهد، لضمان إنجاز عمله في تأهيل العاملين بالقطاع.