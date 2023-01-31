اليونيسف: اليابان تخصص 750 ألف دولار لتحسين الخدمات المقاومة للمناخ في ليبيا

خصصت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بليبيا، مبلغ 750 ألف دولار لتحسين الخدمات المقاومة للمناخ في ليبيا.

وقال ميكيلي سيرفادي، ممثل اليونيسف في ليبيا، في بيان صحفي، إن “اليابان تخصص 750 ألف دولار أمريكي لليونيسف لتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المقاومة للمناخ في ليبيا”.

وأضاف «سيرفادي»، أنه “سيستفيد 125000 شخص في ليبيا، بما في ذلك 50،000 طفل وطفلة من المساهمة الجديدة التي أعلنت عنها الخارجية اليابانية لتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المقاومة للمناخ في ليبيا”.

وختم البيان موضحًا أن “اليونيسف تشكر شعب وحكومة اليابان على الدعم المستمر”. مردفًا “تظل معالجة ندرة المياه وتحسين خدمات توفير المياه على رأس أولويات اليونيسف في ليبيا”.