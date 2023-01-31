الدبيبة يستقبل مديرة شؤون إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الفرنسية

استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، “آن جيجوين” مديرة شؤون إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية والوفد المرافق لها، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وتناولت جيجوين خلال استقباله ظهر اليوم بديوان مجلس الوزراء، عودة نشاط سفارة فرنسا في طرابلس وتواجد بعثتها بالكامل، مؤكدة رغبة التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية في مجال الطاقة والصحة والبنية التحتية، بحسب ما نقل مكتب الدبيبة.

من جهته “أكد الدبيبة خلال اللقاء رغبة الحكومة في التعاون في مجالات الطاقة البديلة والاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا الملف… وضرورة دعم فرنسا لهدف المجتمع الدولي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لخلق حالة الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا.

كما أكد الطرفان دعمهم ومساعدتهم لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي التي تهدف إلى إجراء الانتخابات.