جهاز النهر الصناعي: إصلاح التسريب بخط “ترهونة / أبوزيان” وعودة المياه للمدن خلال أيام

أعلن جهاز تشغيل النهر الصناعي ببلدية غريان، اليوم الثلاثاء، عن قرب إعادة ضخ المياه إلى المدن التي يغذيها خط “ترهونة /أبوزيان” بعد إيقاف التسريب الذي تعرض له الخط الأسبوع الماضي.

وقال الجهاز إن فرق الصيانة انتهت من أعمال صيانة العطل ومنع التسريب الذي حدث الأسبوع الماضي بأحد الصمامات بالخط ترهونة /أبوزيان بالقرب من محطة الضخ بالرابطة.

واشار الجهاز إلى أنه كان أوقف الضخ لتفريغ خط نقل المياه، حتى تتمكن فرق الصيانة من إصلاح العطل، وتم البدء في تعبئة الخط من جديد يوم أمس الاثنين.

وأوضح، أنه بمتابعة فريق التشغيل بمحطات الضخ بدأت اليوم الثلاثاء، عملية ضخ المياه من المحطات إلى الخزان الرئيسي أبوزيان، وخلال أيام قليلة سيتم تعبئة الخزان وستفتح الشبكة الداخلية من جديد.

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