برلمانيون يبحثون مع أعضاء جمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء مطالب الجمعية

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اجتمع نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب عزالدين قويرب، ونائب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية محمد امدور، بحضور النائب إبراهيم الزغيد، مع أعضاء جمعية الأثال لأسر المجاهدين والشهداء والمفقودين والجرحى وذلك في مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وخلال اللقاء استمع النواب إلى مطالب أعضاء الجمعية، وأولها المطالبة باستجلاب رفات الشهداء الليبيين بمنطقة السارة التي استشهدوا فيها إبان الحرب الليبية التشادية، والتعرف عليهم عن طريق إجراء تحاليل الحمض النووي وإعادة دفنها بالقرب من ذويهم، فضلاً عن مناقشة قضية حقهم في التعويضات من الدولة.