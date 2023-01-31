القبض على ليبي متهم بجريمة قتل فتاتي ليل في إيطاليا

ألقت الشرطة الإيطالية، القبض على شخصين أحدهما ليبي يبلغ من العمر 18 عاماً، متورطين في حادثة طعن جماعي لبائعات هوى بأحد الشوارع الرئيسية في مدينة تورينو الإيطالية.

وأمر المدعي العام الإيطالي، بحبس الشابين وضبط سلاح الواقعتين المستخدم في الطعن، بالإضافة لمبلغ مالي، يُعتقد أنه نتيجة أعمالهما الإجرامية الأخرى، ووجه المدعي لهما تهمة الشروع بالقتل، بعد أن حاولا طعن أكثر من “بائعة هوى” من الجنسية الرومانية، أثناء تواجدهن في الشارع الرئيسي.

وفي التفاصيل؛ تمكنت الفتيات من الهرب بعد طعن اثنتين منهم، فيما لاذ الشابان بالفرار إلى أحد المباني السكنية، وبينت التحقيقات، أن المتهمين وضعهما غير قانوني في إيطاليا، ولا يوجد لديهما إقامة أو منزل.

وحاول الليبي قتل الفتاة الأولى بمفرده، فيما تشارك مع التونسي في محاولة قتل الفتاة الثانية.