حليمة والمنقوش تعقدان الاجتماع الأول للجنة فض المنازعات

عقدت اللجنة العليا لفض المنازعات اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، والتي تترأسها حليمة إبراهيم عبدالرحمن وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وعضوية وزير الحكم المحلي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ووكيل وزارة العدل لشوؤن الشرطة القضائية.

وذكر بيان لوزارة العدل، أن اللجنة العليا لفض المنازعات اجتمعت اليوم الثلاثاء، بناء على قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 163 لسنة 2022.

وأضاف البيان أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع البنوذ الأساسية لعملها في فض المنازعات بما يسهم في حفظ السلم الأهلي واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمعالجة آثارها.