اللجنة المركزية للانتخابات البلدية تقر النظام الانتخابي للبلديات

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أقرت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية آلية النظام الانتخابي في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، والتي نصت على أن يتكون مجلسها البلدي من 9 مقاعد 7 مقاعد للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.

وقالت اللجنة إنه بالاستناد إلى هذه الآلية يشترط أن تتضمن القائمة المترشحة للمجلس البلدي عن الفئة العامة 7 مرشحين رئيسيين و 6 احتياطيين يتم ترتيبهم تصاعديا من حيث أولوية شغرهم للمقاعد التي قد تشغر بالمجلس.

وحددت عدد المقاعد في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة بـ 7 مقاعد، 5 مقاعد للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، على أن تضم القائمة الرئيسية 5 مرشحين رئيسيين و5 احتياطيين.

وشددت اللجنة المركزية على أنه في جميع الأحوال يجب أن لا يكون بين المترشحين في القائمة الواحدة صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة و مراعاة التنوع في المكونات الاجتماعية والمناطقية والقبلية في القائمة الواحدة، أما بالنسبة لمقعد المرأة ومقعد ذوي الاحتياجات الخاصة فقررت أن يتم انتخابهم بالنظام الفردي.