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اللجنة المركزية للانتخابات البلدية تقر النظام الانتخابي للبلديات

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أقرت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية آلية النظام الانتخابي في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، والتي نصت على أن يتكون مجلسها البلدي من 9 مقاعد 7 مقاعد للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.

وقالت اللجنة إنه بالاستناد إلى هذه الآلية يشترط أن تتضمن القائمة المترشحة للمجلس البلدي عن الفئة العامة 7 مرشحين رئيسيين و 6 احتياطيين يتم ترتيبهم تصاعديا من حيث أولوية شغرهم للمقاعد التي قد تشغر بالمجلس.

وحددت عدد المقاعد في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة بـ 7 مقاعد، 5 مقاعد للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، على أن تضم القائمة الرئيسية 5 مرشحين رئيسيين و5 احتياطيين.

وشددت اللجنة المركزية على أنه في جميع الأحوال يجب أن لا يكون بين المترشحين في القائمة الواحدة صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة و مراعاة التنوع في المكونات الاجتماعية والمناطقية والقبلية في القائمة الواحدة، أما بالنسبة لمقعد المرأة ومقعد ذوي الاحتياجات الخاصة فقررت أن يتم انتخابهم بالنظام الفردي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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