إظلام تام لساعات من المرج وحتى درنة، والسبب: “عطل في دائرتين لنقل الطاقة”

تشهد الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية، في هذه الأيام، انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي تصل إلى حالة إظلام تام في المنطقة الممتدة من المرج غربا إلى درنة شرقا.

وصرح مصدر خاص من الشركة العامة للكهرباء، للأحرار، أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بالمنطقة الشرقية، سببه عطل في دوائر نقل الطاقة القوارشة – مراوة، وفق قوله.

وأوضح المصدر، أن هذه الدوائر تنقل الطاقة الكهربائية من محطة كهرباء شمال بنغازي والزوتينية والسرير إلى المنطقة الشرقية بقدرة 350 ميجاوات.

وأضاف المصدر أن خروج هذه الدوائر تسبب بعجز في نقل الطاقة المنتجة من هذه المحطات إلى مختلف المدن والمناطق المنطقة الممتدة من المرج غربا إلى درنة شرقا.

المصدر ذاته، أكد للأحرار أن عمل الفنيين جار على دوائر الشركة العامة للكهرباء رغم برودة الطقس وصعوبة تضاريس المكان، مبينا بأنه فور الانتهاء من العمل والصيانة سيتم إرجاع التيار الكهربائي كليا إلى المنطقة الشرقية، وفق قوله.

هذا، وتعتمد المنطقة الشرقية اعتمادا كليا على أربع دوائر نقل للطاقة، وهي دوائر نقل الطاقة القوارشة – مراوة ودوائر نقل الطاقة المرج – مراوة.

كما أسهم خروج دائرة القوارشة – مراوة، خلال الفترة الماضية، في زيادة تحميل الطاقة المنتجة على دوائر نقل الطاقة المرج – مراوة.

