السفير الألماني يبحث سبل تعزيز التعاون في بنغازي عبر مؤسسة “GIZ”

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، اليوم الثلاثاء، السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، والوفد المرافق له، بحضور أعضاء وعدد من المسؤولين بالمجلس.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، إنه تم خلال اللقاء مناقشة الأعمال التي تقوم بها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” شأن برامج الحكم المحلي وتطوير وتحديث البلديات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتطوير الجانب الإداري.

كما تم التطرق إلى المشاريع والأعمال التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي المدعوم من الاتحاد الأوروبي والذي تعتبر ألمانيا من أكبر الدعمين له.

كما تم نقاش دور الشركات الألمانية في إعادة الأعمار وأهمية وجودها باعتبار أنها في السابق كان دور كبير في تنفيذ العديد من الأعمال في مجالات البنية التحتية المُختلفة.

وناقش اللقاء أيضاً الصعاب التي تحول دون عودة الشركات الألمانية للعمل في مدينة بنغازي، والوضع السياسي الحالي وتأثيره على الخدمات التي تُقدمها البلدية.

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