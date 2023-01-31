مركز لحقوق الإنسان: أزمة اللاجئين في ليبيا نتاج عجز السلطات عن إصلاح الأمن وبقاء الجناة بلا محاسبة

الوطن| رصد

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن أزمة اللاجئين في ليبيا هي نتاج “عجز السلطات عن إصلاح قطاع الأمن، وغياب آليات التحقيق والمساءلة الدولية، وتقاعس المجتمع الدولي والولايات المتحدة عن الامتثال بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والإنساني إزاء اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا” مشيراً إلى أن اللاجئين ضحايا الابتزاز والعنف الجسدي والجنسي والموت غرقًا، وأن الجناة بمعزل عن المحاسبة”.

وأضاف المركز، عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن اللاجئين الهاربين من “بطش” النظم الدكتاتورية وويلات الحرب والجوع في بلدانهم؛ يواجهون الموت وحدهم على أيدي تجار البشر والجماعات المسلحة وخفر السواحل في ليبيا، أو غرقاً على ضفاف المتوسط، على طول الطريق لأوروبا”.