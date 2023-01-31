إنجازات الدبيبة.. ليبيا الأكثر فسادًا في 2022 من بين 180 دولة

احتلت ليبيا أعلى مرتبة في مؤشر مدركات الفساد، لدول المنطقة التي تعيش صراعاً، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في المرتبة 171 من بين 180 دولة شملها التقرير بـ17 نقطة مقابل 100 بسبب الأوضاع الأمنية، واستمرار الاضطرابات.

وأشارت المنظمة في تقريرها لعام 2022 إلى أن ليبيا عاجزة، مما يفاقم عدم المساواة ويدفع الفساد للاستشراء في البلاد، والذي بدوره يغذي الصراع المستمر في المنطقة ككل.

وخلص مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، إلى أن “الحكومات الفاسدة تفتقر إلى القدرة على حماية الشعوب، بينما من المرجح أن يتحول السخط العام هناك إلى أعمال عنف”.

وكان تقرير لديوان المحاسبة قد رصد في أواخر العام 2022، عدة تجاوزات ومخالفات مالية وعمليات تلاعب وهدر للمال العام ارتكبتها الكثير من مؤسسات الدولة التابعة لحكومة الدبيبة، من بينها ديوان رئاسة الوزراء، الذي اتهمه التقرير باستخدام حساب الطوارئ لغير الأغراض المخصصة له وقام بأداء مصروفات تخص بنود الباب الثاني بالمخالفة للقانون المالي للدولة.