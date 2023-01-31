الطرمال: توفير حضانات لأطفال النساء العاملات أمر بالغ الأهمية 

قالت حورية الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إنها تعمل على توفير حضانة لأطفال النساء العاملات في المؤسسات العامة بكافة قطاعات الدولة.

وأضافت “الطرمال”، في تصريحا صحفية، إن ” حق المرأة في توفير حضانة مناسبة لرعاية أطفالها ليس بالأمر الجديد، بل هو أمر يستوجب الإحقاق لما له من أهمية بالغة تعود على الأسرة والمجتمع”.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أنه سيت قريبا الإعلان عن أخبار سارة التي ستتكلل عن مخرجات الاجتماعات مع وزارة العمل والتأهيل لرفع العبء عن النساء العاملات في البلاد وتذليل بعض الصعوبات لهن.