السفير الألماني وبوجواري يناقشان سبل تعزيز التعاون بين ألمانيا ومدينة بنغازي

قام السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت والوفد المُرافق له بزيارة لبلدية بنغازي حيث التقى خلالها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

وبحسب بيان للبلدية عبر صفحتها على “فيسبوك” تم مُناقشة الأعمال التي تقوم بها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بشأن برامج الحُكم المحلي وتطوير وتحديث البلديات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتطوير الجانب الإداري.

كما تم التطرق إلى المشاريع والأعمال التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي المدعوم من الاتحاد الأوربي والذي تُعتبر دولة ألمانيا الاتحادية من أكبر الدعمين له .

ودور الشركات الألمانية في إعادة الأعمار وأهمية وجودها باعتبار أنها في السابق كان دور كبير في تنفيذ العديد من الأعمال في مجالات البنية التحتية المُختلفة .

وتطرق اللقاء أيضا إلى، الصعاب التي تحول دون عودة الشركات الألمانية للعمل في المدينة، والوضع السياسي الحالي وتأثيره على الخدمات التي تُقدمها البلدية.

وفي الشأن كتب سفير ألمانيا لدى ليبيا عبر حسابه بموقع على “تويتر”، قائلا: “سعدت بلقاء عميد بلدية بنغازي السيد صقر بوجواري، حيث تطرقنا الى الدور الأساسي للبلدية في خدمة المواطنين وناقشنا سبل تعزيز التعاون بين المانيا ومدينة بنغازي”.