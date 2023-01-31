جامعة بنغازي في المرتبة الأولى.. تعرف على تصنيف الجامعات الليبية لعام 2023

احتلت جامعة بنغازي، المرتبة الأولى محليًا والـ 99 أفريقيًا والـ 119 عربيًا والـ 2789 عالميًا من بين أكثر من 3 آلاف جامعة على مستوى العالم، وفق تصنيف شهر يناير الصادر عن منظمة “ويبوماتركس” لتصنيف الجامعات.

منظمة ويبوماتركس لتصنيف الجامعات أصدرت تصنيفها لشهر يناير للعام 2023 وقامت بتسميته إصدار الذكرى العشرين (2004-2023).

ويعد هذا الإصدار النسخة الأولى من الإصدار التجريبي للتصنيف.

جدير بالذكر أن المنظمة قامت بتغيير بعض مؤشرات التصنيف بحيث تم إيقاف مؤشر PRESENCE وتسوية عدد الروابط الخارجية واختيار متوسط القيمة لها وأيضًا تم حساب عدد الاقتباسات من أفضل 310 مؤلفًا (باستثناء أول 30)، وأيضًا تم حساب عدد الأوراق البحثية من بين أعلى 10٪ تم الاستشهاد بها في كل مجال من التخصصات الـ (27) لقاعدة البيانات الكاملة (بيانات فترة الخمس سنوات: 2017-2021).