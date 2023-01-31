أعضاء المجلس التسيري لبلدية ساحل الجبل الأخضر يؤدون اليمين القانوني أمام وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية

أدى أعضاء المجلس التسيري لبلدية ساحل الجبل الأخضر ، اليوم الثلاثاء ، اليمين القانوني أمام وزير الحكم المحلي السيد سامي الضاوي ، وذلك بمقر وزارة الحكم المحلي بمدينة سرت ، بعد إعادة تشكيل المجلس بتوجيهات من رئيس الحكومة و بقرار وزارة الحكم المحلي رقم 1 لسنة 2023.
إذ تم تشكيل المجلس التسيري الجديد لبلدية ساحل الجبل الأخضر المكون من سبعة أعضاء، بعد حل المجلس السابق لإنتهاء مدته القانونية، وليمارس المجلس الجديد أعماله إلى حين انتخاب مجلس جديد للبلدية وفق احكام قانون 59 لسنة 2012.
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