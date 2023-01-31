أعضاء المجلس التسيري لبلدية ساحل الجبل الأخضر يؤدون اليمين القانوني أمام وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية

أدى أعضاء المجلس التسيري لبلدية ساحل الجبل الأخضر ، اليوم الثلاثاء ، اليمين القانوني أمام وزير الحكم المحلي السيد سامي الضاوي ، وذلك بمقر وزارة الحكم المحلي بمدينة سرت ، بعد إعادة تشكيل المجلس بتوجيهات من رئيس الحكومة و بقرار وزارة الحكم المحلي رقم 1 لسنة 2023.