العربي الجديد: موقف أمـريكي حاسـم وهذا طلبته من القاهـرة بشأن ليبيا

كشفت صحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر عن تفاصيل جديدة بشأن طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من القاهرة دعم الرؤية الأمريكية نحو الذهاب مباشرة للانتخابات في ليبيا.

ووفقاً للعريي الجديد فإن محادثات بلينكن مع المسؤولين المصريين شابها بعض التوتر بسبب خلافات وجهات النظر بشأن ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية غير راضية عن التحركات المصرية على صعيد الأزمة الليبية.

وبحسب العربي الجديد فإن واشنطن طلبت عدم العمل على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ظل رفض القاهرة التعامل مع حكومة #الدبيبة.