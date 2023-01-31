القطراني يبحث آلية توزيع مادة الأعلاف وفقًا لإحصائيات تعداد الثروة الحيوانية للعام 2019

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، الثلاثاء، اجتماعًا مع اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (84) لسنة2022، برئاسة حمد المريمي، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي.

حيث تم خلال الاجتماع اعتماد آلية توزيع مادة الأعلاف من قبل مجلس الوزراء ، وفقًا لإحصائيات تعداد الثروة الحيوانية للعام 2019 .