السفير الألماني و”بوجواري” يناقشان سبل تعزيز التعاون بين ألمانيا ومدينة بنغازي

قام السفير الألماني لدى ليبيا ” ميخائيل أونماخت ” والوفد المُرافق له بزيارة لبلدية بنغازي حيث إلتقى خلالها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ” الصقر عمران بوجواري “.

وجاء اللقاء بحضور عضوي المجلس التسييري للبلدية “احمد الطيرة ، وعبدالباسط سليمان الجازوي ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة

وبحسب بيان للبلدية عبر صفحتها على “فيسبوك” تم مُناقشة الأعمال التي تقوم بها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بشأن برامج الحُكم المحلي وتطوير وتحديث البلديات،إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتطوير الجانب الإداري.

كما تم التطرق إلى المشاريع والأعمال التي يقوم بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة بنغازي المدعوم من الإتحاد الأوربي والذي تُعتبر دولة ألمانيا اللإتحادية من أكبر الدعمين له .

ودور الشركات الألمانية في إعادة الأعمار وأهمية وجودها بإعتبار أنها في السابق كان دور كبير في تنفيذ العديد من الأعمال في مجالات البنية التحتية المُختلفة .

وتطرق اللقاء أياضا إلى، الصعاب التي تحول دون عودة الشركات الألمانية للعمل في المدينة، والوضع السياسي الحالي وتأثيره على الخدمات التي تُقدمها البلدية.

وفي الشأن كتب سفير ألمانيا لدى ليبيا عبر منصته على تويتر قائلا: سعدت بلقاء عميد بلدية بنغازي السيد صقر بوجواري، حيث تطرقنا الى الدور الاساسي للبلدية في خدمة المواطنين وناقشنا سبل تعزيز التعاون بين المانيا ومدينة.