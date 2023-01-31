الجمارك الجزائرية تنفي فرض إجراءات مجحفة على المسافرين الليبيين

العنوان – الجزائر

نفت المديرية العامة للجمارك الجزائرية ماتدولته مؤخرا بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مغرضة مفادها تعطيل السلطات الجزائرية لعبور الأشقاء الليبيين القادمين إلى الجزائر لقضاء عطلهم.

وأكدت المديرية في بيان لها أن تلك الصفحات ادعت أنه تم فرض إجراءات مجحفة على مستوى المعابر الحدودية البرية الجزائرية ، مع استعمال صور لا علاقة لها بذات المعابر.

وفندت المديرية العامة للجمارك قطعا هذه الإدعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة، مؤكدة مرافقتها الدائمة وسهر أعوانها على راحة الأشقاء الليبيين الوافدين إلى الجزائر.